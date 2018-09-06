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Правительство Армении утвердило план действий на 2018-2022 годы

Правительство Армении утвердило план действий на 2018-2022 годы

На заседании 6-го сентября правительство Армении утвердило план действий на 2018-2022 годы. Как передает «Арменпресс», доклада по этому вопросу не было.

Вице-премьер Арарат Мирзоян отметил, что в проект необходимо внести некоторые технические поправки и попросил на это несколько дней.

План действий на 2018-2022 годы состоит из двух приложений, в которых представлены планы правительства Армении на пятилетку. С документами можно ознакомиться на сайте e-gov.am.


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