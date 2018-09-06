Правительство Армении утвердило состав Общественного совета: в него будут включены Вазген Манукян, Аркадий Тер-Тадевосян, Овик Мусаэлян и др.

На заседании 6-го сентября правительство Армении утвердило состав Общественного совета. Как передает «Арменпресс», доклада по этому вопросу не было.

В состав Общественного совета вошли Вазген Манукян, Армен Тер-Тачатян, Анаит Адоян, Карлос Казарян, Аркадий Тер-Тадевосян, Овик Мусаэлян и др.