Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"
Все партии шведского парламента высказались против постройки газопровода "Северный поток 2", который должен пройти по дну Балтийского моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Sveriges Radio.
Пресс-секретарь главы комитета по вопросам ЕС Карин Энстрём высказалась за вмешательство Евросоюза в этот процесс. По мнению депутатов, "Северный поток 2" не решит проблему энергетической безопасности и навредит окружающей среде.
Некоторые депутаты обвинили Россию в нарушении международного законодательства в Грузии, на Украине и в Крыму. Они не хотят, чтобы Россия строила что-либо у берегов Швеции.
Чтобы противостоять постройке газопровода, власти Швеции собираются увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников. Так должен снизиться процент потребления природного газа. Кроме того, они продвигают в Европарламент законопроект, который запретит "Северный поток 2".
7 июня правительство Швеции согласовало строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах.
В среду "Газпром" начал укладывать трубы в территориальных водах Финляндии.
Единственной страной региона, не согласовавшей "Северный поток 2" оказалась Дания. В Nord Stream II заявили, что изменят маршрут, не дожидаясь согласия Копенгагена.