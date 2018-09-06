Находящаяся в розыске дочь Левона Саргсяна явилась в правоохранительные органы

Дочь брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Левона Саргсяна, Ани Саргсян явилась в орган, осуществляющий производство. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в пресс-службе Особой следственной службы республики. Ани Саргсян вот уже несколько месяцев находилась в розыске, и сейчас она добровольно явилась в ОСС. Ей предписано не отлучаться из дома.

Ранее сообщалось, что Особая следственная служба Армении 29 июня приняла в производство возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Левона Саргсяна, его сына Нарека и дочери Ани. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 310.1 и ч.2 статьи 314.3 УК.При обыске в доме акционера ООО «Джи Эл Джи Проект Компани» Нарека Саркисяна (отец и сестра проживают вместе с ним) обнаружено соглашение о вкладе в размере 6 млн 800 тысяч долларов в один из банков Армении. Вклад был сделан во второй половине 2017 г. В ходе следствия выяснилось, что посол по особым поручениям Левон Саргсян и его дочь в декларации за 2017 г. скрыли вклад. Им инкриминируется сокрытие дохода и незаконное обогащение. Также выяснилось, что Нарек Саргсян скрывал подлежащее декларации имущество. В 2017 г. увеличение его имущества существенно опережало законные доходы.Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Левона Саргсяна ареста в качестве меры пресечения. Левон и Ани Саргсяны были объявлены в розыск. В отношении Ани и Нарека Саргсянов в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.