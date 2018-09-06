Против президента Аргентины выдвинули обвинения из-за соглашения с МВФ

В Аргентине прокурор Хорхе Фелипе ди Лельо выдвинул в отношении президента республики Маурисио Макри обвинения в превышении полномочий в связи с подписанием соглашения о кредите от Международного валютного фонда (МВФ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в постановлении, которое было опубликовано в среду на сайте партии "Народное единство", выступившей в качестве одного из истцов.

"Я считаю, что проведенный истцами анализ правдоподобен и логичен, поэтому я полагаю, что будет правильным дать ход уголовному преследованию и принять меры по сбору доказательств, чтобы прояснить случившееся", - говорится в постановлении прокурора.

По мнению истцов, достижение договоренности с МВФ противоречит конституции страны, так как оно не было одобрено парламентом и может нанести вред экономике страны. В качестве предупредительной меры прокурор предложил суду приостановить действие соглашения.

8 мая президент Аргентины Маурисио Макри запросил помощи у МВФ на фоне резкого падения курса песо. В июне исполнительный совет МВФ одобрил соглашение о предоставлении республике кредита на сумму $50 млрд в течение трех лет, из которых $15 млрд стали доступны стране немедленно.

Из-за продолжающегося падения курса песо власти Аргентины объявили о планах согласовать досрочное предоставление части кредита. К настоящему моменту с начала года курс песо упал более чем на 50%. Из-за резкого снижения стоимости национальной валюты правительство Аргентины признало, что инфляция по итогам года может составить выше запланированных 15%.