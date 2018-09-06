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Шахматисты удачно стартовали на первенстве мира среди юношей до 20 лет

Шахматисты удачно стартовали на первенстве мира среди юношей до 20 лет

Армянские шахматисты удачно стартовали на первенстве мира среди юношей до 20 лет. Как передает «Арменпресс», в этом году Армению представляют 4 шахматиста: Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саргсян и Арам Акопян.

В стартовом туре Шант Саргсян и Арам Акопян одержали победу, Айк Мартиросян и Мануэл Петросян сыграли вничью.

В этом году первенство мира среди юношей до 20 лет проходит в Турции, в нем принимают участие 165 шахматистов.


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