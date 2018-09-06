Армянские шахматисты удачно стартовали на первенстве мира среди юношей до 20 лет. Как передает «Арменпресс», в этом году Армению представляют 4 шахматиста: Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саргсян и Арам Акопян.

В стартовом туре Шант Саргсян и Арам Акопян одержали победу, Айк Мартиросян и Мануэл Петросян сыграли вничью.

В этом году первенство мира среди юношей до 20 лет проходит в Турции, в нем принимают участие 165 шахматистов.