Шахматисты удачно стартовали на первенстве мира среди юношей до 20 лет
Армянские шахматисты удачно стартовали на первенстве мира среди юношей до 20 лет. Как передает «Арменпресс», в этом году Армению представляют 4 шахматиста: Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саргсян и Арам Акопян.
В стартовом туре Шант Саргсян и Арам Акопян одержали победу, Айк Мартиросян и Мануэл Петросян сыграли вничью.В этом году первенство мира среди юношей до 20 лет проходит в Турции, в нем принимают участие 165 шахматистов.
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