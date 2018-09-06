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Премьер Испании призвал лидера Каталонии вести диалог с противниками независимости

Премьер Испании призвал лидера Каталонии вести диалог с противниками независимости

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал главу женералитата (регионального правительства) Каталонии Кима Торру начать диалог с теми, кто выступает против независимости Каталонии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета El Pais.

"Правительство (Каталонии - ИФ) должно инициировать обширный диалог среди каталонцев, так как предложение Торры удовлетворяет только половину каталонцев", - заявил Санчес, который сейчас находится с визитом в Швеции.

Ранее Торра призвал к проведению нового референдума по статусу Каталонии, а также к сохранению открытыми каналы коммуникации с Мадридом.

В прошлом году 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

 

 




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