Трамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом доме

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times назвать имя автора анонимной публикации о том, что в Белом доме существует оппозиция его политике, усомнившись в том, что такой автор есть в реальности, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если этот анонимный трус реально существует, то The New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал президент в своем твиттере.

С резкой критикой газеты за публикацию выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, потребовав от издания принести извинения президенту. По ее словам, публикация стала "еще одним свидетельством согласованных действий либеральных СМИ, направленных на дискредитацию президента". Сандерс сказала, что в Белом доме "разочарованы решением газеты о публикации" и это показывает, "на какое дно опустилось это так называемое "авторитетное издание".

The New York Times в среду опубликовала материал анонимного автора, озаглавленный "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Автор, назвав себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома, сообщил о существовании в администрации группы чиновников, противодействующих политике президента. "Многие чиновники высокого ранга в его (Трампа - ИФ) собственной администрации усердно работают, чтобы изнутри подорвать часть направлений проводимой им политики, а также воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей", - написал аноним.