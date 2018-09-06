Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

Третий межкорейский саммит пройдет с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в четверг на брифинге в Сеуле Чон Ый Ён, специальный посланник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам однодневного визита в Пхеньян.

"Стороны договорились провести трехдневный саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. <...> Стороны также договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита", - подчеркнул он. Спецпосланник добавил, что на следующей неделе Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высоком уровне по подготовке к саммиту. "Стороны согласились обсудить вопросы реализации Пханмунджомской декларации, практические пути установления прочного мира и процветания Корейского полуострова, а также его денуклеаризацию", - подчеркнул Чон Ый Ён.

Он также сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации и обещал сотрудничать с США в этом направлении. "Председатель Ким Чен Ын выразил готовность тесно сотрудничать не только с Южной Кореей, но и с США в этом направлении", - заявил Чон Ый Ён, который также передал Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского лидера.