Как правильно освещать: МО Армении опубликовало учебно-методические рекомендации по военной журналистике

Журналисты, освещающие военную тематику, после долгих лет подготовительной работы, получили учебно-методические рекомендации по теме «Военная журналистика», подготовленные МО Армении. Как передает «Арменпресс», здесь вкратце разъясняется то, каким образом журналист, работающий в условиях военных действий, должен освещать темы безопасности, как работать с темами, касающимися внутренней жизни ВС и армии.

В беседе с газетой «Республика Армения», пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сказал, что материалы, размещенные в указанном пособии, многократно прошли проверку журналистского сообщества, были сравнены с международным опытом.

Полный текст – по адресу