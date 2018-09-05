Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае в ответ на решение этой латиноамериканской страны вернуть свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив.

"Я проинструктировал МИД закрыть израильское посольство в Парагвае. Израиль со всей серьезностью рассматривает это исключительное решение Парагвая, которое оставит пятно на отношениях двух стран", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал Нетаньяху в среду в Twitter.

Ранее, как сообщает газета Haaretz, глава МИД Парагвая Луис Кастиглиони заявил о намерении перенести дипмиссию своего государства обратно из Иерусалима в Тель-Авив. Он пояснил это тем, что его страна "хочет внести свой вклад в активизацию региональных дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке".

Церемония открытия нового посольства Парагвая в Иерусалиме состоялась в мае. Парагвай стал третьим государством, которое перенесло посольство из Тель-Авива. 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, 16 мая - Гватемалы.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.