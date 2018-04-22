Предстоящие на 6 сентября мероприятия
21:07, Сентябрь 05, 2018
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- 21:07 Предстоящие на 6 сентября мероприятия
- 21:03 Никол Пашинян 8 сентября с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию
- 20:51 Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей: МИД РФ
- 20:40 Состоялась встреча участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана сил
- 20:30 В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек
- 19:40 Пашинян и Путин обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений: Кремль
- 19:10 Премьер-министр обсудил с членами совета “Тумо” перспективы дальнейшего развития информационных технологий в Армении
- 18:53 Мане Тандилян отбудет в Швейцарию
- 18:17 Камо Кочунц освобожден с должности начальника мобилизационно-организационного управления Генштаба ВС
- 18:10 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-09-18
- 18:09 Азиатские индексы - 05-09-18
- 18:01 Путин, Эрдоган и Роухани примут заявление после переговоров, заявил Ушаков
- 17:55 Супруга президента Армении приняла участие в региональной конференции в Астане
- 17:44 В Кремле ожидают откровенного разговора на встрече Путина и Пашиняна
- 17:40 Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
- 17:20 Британец спасся бегством от поймавшей букет невесты подруги
- 17:14 Премьер Японии предложил повысить пенсионный возраст до 70 лет
- 17:06 Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей
- 16:19 Источник: ЕС одобрил решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России
- 16:06 Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию в Пхеньяне
- 15:56 В Тегеране подтвердили, что Роухани примет участие в работе Генассамблеи ООН
- 15:31 Выдворяемые из Нидерландов армянские дети получат помощь Миграционной службы Армении по всем вопросам адаптации и интеграции
- 15:30 В Армении химики-разведчики ЮВО отразили атаку условного противника, применившего оружие массового поражения
- 15:22 По факту вооруженного нападения на букмекерскую контору Vivaro возбуждено уголовное дело
- 15:20 В Австралии коала трижды за день заходила в одну и ту же аптеку
- 15:14 Иран выйдет из ядерной сделки, если ЕС до 4 ноября не примет меры для ее сохранения
- 14:52 Адвокаты опротестуют решение ОСС Армении о применении к Кочаряну подписки о невыезде – если оно будет необоснованным
- 14:50 Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах
- 14:46 Израиль закрыл единственный пункт пропуска жителей Газы после беспорядков
- 14:31 В крымском сафари-парке лев залез в машину к туристам
- 14:23 По оценке Арцвика Минасяна, экономические отношения между США и Арменией находятся на качественно новом уровне
- 14:22 В Италии короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар
- 14:14 После СНБ, мэрию Еревана будет проверять Служба Госконтроля Армении
- 14:04 Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США
- 13:58 ГНКО «Родина-Диаспора» возвратит в госбюджет 100 млн драмов
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