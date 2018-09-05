Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в тот же день в Москве состоится встреча Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

В рамках визита также запланирована встреча с представителями армянского бизнес-сообщества Москвы.