Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей: МИД РФ

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в среду на встрече в МИД РФ заявил, что Лондон не предоставит отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых по делу Скрипалей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"МИД России запросил британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией, - информировала дипломат. - Британский посол заявил, что британская сторона эти материалы не предоставит".

Захарова отметила, что Лондон также отказался поделиться какой-либо иной информацией по делу, в том числе номерами паспортов подозреваемых, их отчествами и анкетными данными. "Надеемся, что хотя бы по линии Интерпола эти данные будут переданы", - добавила официальный представитель МИД РФ. Ранее она заявила, что имена подозреваемых "ничего не говорят" России.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Захарова заявила, что британская сторона отказалась отвечать на запросы российского посольства относительно информации о подозреваемых. "На попытки наших дипломатов задать вопросы относительно той информации, которая была опубликована, британская сторона не дала никаких ответов", - отметила дипломат.

По ее словам, Москве на данный момент известны лишь "имена и фамилии подозреваемых, есть фотографии, но больше ничего нет: ни номеров паспортов, ни номеров виз, ни дополнительных данных". "Почему эта информация сегодня никаким образом не была отражена, ни публично, ни в ходе контакта, который состоялся у нашего посольства с британской стороной, остается большой загадкой", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ, которая ранее заявила, что имена подозреваемых "ничего не говорят" России.

В среду глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. По ее словам, это не была несанкционированная операция, и предполагаемые агенты российской разведки действовали по приказу, одобренному "на высоком в российском государстве уровне".

В свою очередь Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий, предположительно, двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным следствия, они путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.