Состоялась встреча участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана сил

В Национальном центре стратегических исследований состоялась встреча сил, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана. Встреча была инициирована партией “Наследие” по призыву Раффи Ованнисяна. На ней присутствовали представители блока “Луйс”, “Оринац Еркир”, “Айк”, “Народный путь” и “Реформисты”.

Как сообщает Арменпресс, с приветственной речью выступил начальник предвыборного штаба партии “Наследие” Армен Мартиросян. Он отметил, что в соответствии с духом новой Армении предстоящие выборы пройдут в позитивном свете в соответствии с идеалами революции любви и солидарности. Для этого необходимо, чтобы силы, участвующие в кампании, разговаривали друг с другом, чтобы обсудить проблемы и прийти к соглашению.

Представители участвовавших в обсуждении сторон приветствовали и высоко оценили инициативу партии “Наследие”. Они согласились, что выборы должны пройти в атмосфере равенства, взаимного уважения и солидарности.