В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в столице Афганистана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, первый инцидент произошел в спортивном клубе на западе Кабула, где проводились соревнования. По предварительным данным, бомбу в клуб пронес террорист-смертник.

Второе взрывное устройство было заложено в автомобиле, машина была подорвана недалеко от места первого ЧП. Вероятно, целью второго взрыва были журналисты, приехавшие освещать инцидент в спортивном клубе.