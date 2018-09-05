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В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек

В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в столице Афганистана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, первый инцидент произошел в спортивном клубе на западе Кабула, где проводились соревнования. По предварительным данным, бомбу в клуб пронес террорист-смертник.
Второе взрывное устройство было заложено в автомобиле, машина была подорвана недалеко от места первого ЧП. Вероятно, целью второго взрыва были журналисты, приехавшие освещать инцидент в спортивном клубе.




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