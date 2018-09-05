Пашинян и Путин обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений: Кремль

Официальный сайт Кремля опубликовал анонс встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

“8 сентября состоится встреча Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве”, - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отметил: "Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьёзного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ".