Премьер-министр обсудил с членами совета “Тумо” перспективы дальнейшего развития информационных технологий в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял членов совета Центра креативных технологий “Тумо” Бекора Папазяна, Рева Лебаредеана, Алекса Серобяна и исполнительного директора “Тумо” Мари Лу Папазян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, целью встречи было обсуждение перспектив дальнейшего развития сферы информационных и высоких технологий в Армении.

Приветствуя гостей, премьер-министр посчитал воодушевляющим готовность армян всего мира внести свой вклад в развитие Армении после бархатной революции и поприветствовал желание членов совета “Тумо” способствовать развитию сферы ИТ.

Никол Пашинян отметил, что “Тумо” может стать брендом Армении во всем мире, учитывая интерес посещающих нашу страну иностранных высокопоставленных чиновников к модели армянского технологического образования. “Сегодняшние достижения “Тумо” впечатляют, но этого недостаточно: есть большой потенциал для новых успехов, и правительство готово максимально поддержать этот процесс”, - сказал премьер-министр.

Члены совета “Тумо” отметили, что революция в Армении очень воодушевила армянскую диаспору, и есть большое желание, энтузиазм и готовность поддержать отечество на пути демократических реформах, придать новый импульс развитию экономики. Они представили рекомендации, разработанные совместно с другими членами совета - Алексисом Оганяном и Раффи Крикоряном, в области развития и сотрудничества в сфере ИТ, в частности, речь идет об оказании Армении помощи в установлении деловых связей с ИТ-компаниями (в частности, в Силиконовой долине), предоставлении консультации по стратегическим и функциональным вопросам, реализации совместных работ по привлечению инвестиций, разработке инновационных идей, организации ежегодных рабочих встреч для обмена мнениями вокруг стратегией и анализа прогресса.

Премьер-министр Пашинян поприветствовал представленные идеи и предложил институционализировать их, сформировав Совет по поддержке сферы ИТ. “Развитие информационных и высоких технологий является приоритетом правительства, учитывая существующий большой потенциал. Мы готовы активно сотрудничать и вести конкретную работу в этой области, потому что продолжительное развитие информационных и высоких технологий будет способствовать экономическому прогрессу в целом, эффективному внедрению цифровых технологий в систему государственного управления и в избирательных процессах, а также укреплению безопасности Армении”, - отметил премьер-министр.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью формируемого совета, форматом работы, вовлечением членов и др. По предложению премьер-министра была достигнута договоренность о совместной разработке дорожной карты дальнейших действий, а также создании рабочей онлайн платформы для сохранения постоянной связи.