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Мане Тандилян отбудет в Швейцарию

Мане Тандилян отбудет в Швейцарию

Министр труда и социальных вопросов Республики Армения Мане Тандилян 1-3 октября 2018 года отправится в Швейцарию, в Женеву. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее решение.

Тандилян примет участие в региональной конференции высокого уровня «Стимуляция выбора: динамика народонаселения и устойчивое развитие».

 




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