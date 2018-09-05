Мане Тандилян отбудет в Швейцарию

Министр труда и социальных вопросов Республики Армения Мане Тандилян 1-3 октября 2018 года отправится в Швейцарию, в Женеву. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее решение.

Тандилян примет участие в региональной конференции высокого уровня «Стимуляция выбора: динамика народонаселения и устойчивое развитие».