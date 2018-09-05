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Азиатские индексы - 05-09-18

Азиатские индексы - 05-09-18

ТОКИО, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 22580.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.77% и составил 1704.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.68% и составил 2704.34 пункта, а HANG SENG снизился на 2.61% и составил 27243.85 пункта.




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