Супруга президента Армении приняла участие в региональной конференции в Астане

Супруга президента Армении Нуне Саркисян в Астане приняла участие в региональной конференции “Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане”. Конференция проходит в период членства Казахстана в Совете Безопасности ООН, в рамках которого особое внимание уделяется проблематике Афганистана.

Помимо Афганистана и стран Центральной Азии в конференции приняли участие делегации США, России, Индии, Китая, Азербайджана, ООН и ЕС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, г-жа Нуне Саркисян выступила с речью, в которой подчеркнула роль образования и знаний в развитии прав и возможностей женщин в Афганистане.

По итогам конференции была принята декларация.