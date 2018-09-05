Британец спасся бегством от поймавшей букет невесты подруги

Британец сбежал со свадьбы после того, как его подруга поймала букет невести. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ролик был снят 1 сентября на свадьбе Челси и Мэтта Беста (Chelsea и Matt Best) в городе Кеттеринг, графство Нортгемптоншир. Невеста, стоя спиной к своим подругам, бросила букет. Самой ловкой оказалась Рэйчел Бесли (Rachel Besley). Она поймала цветы и торжествующе подняла их над головой. Стоило букету оказаться у нее в руках, как ее возлюбленный побежал прочь под смех окружающих.

Видео обрело вирусную популярность в социальных сетях. Многие комментаторы написали, что их возлюбленный поступил бы точно так же.