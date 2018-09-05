Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь

Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей

Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей

Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственны российские спецслужбы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

«Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ», — сказал она.

Глава британского правительства также отметила, что операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации