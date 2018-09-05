В Тегеране подтвердили, что Роухани примет участие в работе Генассамблеи ООН

Президент Ирана Хасан Роухани отправится в конце сентября в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство IRNA, заявил в среду глава канцелярии главы иранского правительства Махмуд Ваези.

"Роухани в конце сентября отправится в Нью-Йорк. На данный момент мы занимаемся разработкой расписания президента во время поездки. Предполагается, что он должен встретиться с главами нескольких государств", - сказал Ваези.

Он отметил, что Роухани, как ожидается, выступит с речью на заседании Генассамблеи. Кто будет сопровождать политика, не сообщается.

Во вторник постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Роухани может принять участие в работе Генассамблеи.