В Армении химики-разведчики ЮВО отразили атаку условного противника, применившего оружие массового поражения

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках двусторонних ротных тактических учений отразили атаку условного противника, применившего оружие массового поражения на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений химики-разведчики выехали на разведывательных химических машинах (РХМ-6) в район применения противником отравляющих веществ, обнаружили зараженный участок местности, определили тип отравляющего вещества и границы его активности на местности, после чего провели дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию военной техники и транспорта.

Также экипажи РХМ-6 выполнили нормативы по вождению в дневное и ночное время по горно-скалистой пересеченной местности в высокогорье.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.