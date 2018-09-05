Миграционная служба Министерства территориального уоравления и развития Армении в курсе о намерении властей Нидерландов выдворить из страны армянских детей – 13-летнего Овика и 12-летней Лили. Ранее в Армению выслали мать этих детей – Арминэ Амбарцумян. В беседе с «Арменпресс» ответственная по информации и связям с общественностью Миграционной службы Министерства территориального уоравления и развития Армении Нелли Давтян сообщила, что дети будут также высланы в Армению.

По ее словам, выдворяемые из Нидерландов армянские дети получат помощь Миграционной службы Армении по всем вопросам адаптации и интеграции, если их мать не возьмет опеку над детьми. Как сказала Нелли Давтян, они никак не связывались с матерью детей, даже не знают – встретит ли она их в аэропорту. «Если их мать не возьмет опеку над детьми, выдворяемые из Нидерландов армянские дети получат помощь Миграционной службы Армении по всем вопросам адаптации и интеграции по всем программам помощи детям, проводимым в сотрудничестве с международными организациями. Если же мать возьмет на себя заботу о детях, то нам здесь нечего будет делать. В случае, если они обратятся за помощью, мы им, конечно поможем»,- сказала она.

Суд выдал разрешение на депортацию детей, которые более десяти лет жили в Нидерландах. Маленькие Овик и Лили родились в России, никогда не были на исторической родине в Армении и не знают языка. При этом они не могут больше находиться в Голландии и вообще в Европе, потому что в Армении им не грозит преследование.



Высший административный суд страны сообщил министру юстиции Марку Харберсу, что тот не обязан выдавать разрешение на временное проживание детям. Однако там также говорится, что дети ни в коем случае не окажутся на улице и государство окажет им помощь, если у их матери не будет возможности обеспечить им достойный уход.

Мать, Армине Амбарцумян, год назад была выслана в Армению из лагеря беженцев. Она годами добивалась в Нидерландах соответствующего статуса. Амбарцумян успела отправить сына и дочь на секретный адрес, по которому те жили неделю. Тем не менее, правоохранителям удалось отыскать детей, и они все последующее время жили в приемной семье.