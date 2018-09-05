В Ереване произошло вооруженное разбойное нападение на букмекерскую контору Vivaro.

В следственном отделении Авана и Нор-Норка СК Армении по факту вооруженного нападения на букмекерскую контору Vivaro возбуждено уголовное дело. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В 02:30 4 сентября вооруженный преступник в медицинской маске ограбил букмекерскую контору Vivaro, расположенную на ул. Сафаряна в административном районе Аван. Зайдя в помещение и угрожая сотрудникам оружием, злоумышленник похитил 200.000 драмов и скрылся.

На место происшествия прибыли полицейские и следователи.

В следственном отделении Авана и Нор-Норка СК Армении было возбуждено уголовное дело по пунктам 3 и 4 части 2 статьи 175 и части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Армении.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.