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В Австралии коала трижды за день заходила в одну и ту же аптеку

В Австралии коала трижды за день заходила в одну и ту же аптеку

В австралийском городе Портленд коала зашла в аптеку, погуляла между стеллажей, но сотрудники выгоняли ее за дверь, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

На этом коала не остановилась: убежала на парковку, но смотрела на аптеку так, как будто задумала проникнуть в нее еще раз. И это ей удалось.

Но после очередной попытки работница выгнала животное на улицу с оживленным движением. К счастью, посетители аптеки накрыли коалу коробкой, и там она дождалась приезда спасателя, который перевез ее в лес.

 




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