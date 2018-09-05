Иран выйдет из ядерной сделки, если ЕС до 4 ноября не примет меры для ее сохранения

Европа должна до 4 ноября принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки с Ираном. Как передает Арменпресс, об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы сказали европейцам, что если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая вопросы экспорта нефти и функционирования банковского сектора, то мы выйдем из СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]", - цитирует агентство Tasnim заявление Арагчи. По его словам, "если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл".

"Если после 4 ноября мы сможем экспортировать нефть, то Иран не будет выходить из ядерной сделки", - заключил Арагчи.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые будут возобновлены после 4 ноября.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.