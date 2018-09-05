Адвокаты опротестуют решение ОСС Армении о применении к Кочаряну подписки о невыезде – если оно будет необоснованным

Члены адвокатской группы, защищающей интересы второго президента Армении Роберта Кочаряна, оценят решение Особой следственной службы СК Армении о применении к Кочаряну подписки о невыезде в качестве меры пресечения сразу по получении этого решения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

"Так как в отношении Кочаряна действует неприкосновенность, то и никаких действий, направленных на уголовное преследование, осуществляться не может. Избрание же меры пресечения является одним из видов уголовного преследования. Таким образом оно является незаконным", - заявил Орбелян.

По его словам, если решение Особой следтвенной службы СК Армении о применении к Кочаряну подписки о невыезде в качестве меры пресечения не будет обосновано должным образом, они его опротестуют.

4-го сентября Особая следственная служба Армении приняла решение избрать в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. По его словам, подписали председатель НС Армении Ара Баблоян, его заместители Эдуард Шармазанов и Арпинэ Ованнисян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

30-31-го августа, адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. Их жалоба состоит в том, что в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно. Об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, крайний срок обжалования истекает завтра, 31-го августа.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.