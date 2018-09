Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах

Новый фильм Вуди Аллена, съемки которого уже давно завершены, может никогда не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах, прозвучавших в адрес кинорежиссера, передает Арменпресс.

По данным газеты New York Post, компания Amazon, являющаяся прокатчиком картины Аллена под названием "Дождливый день в Нью-Йорке" (A Rainy Day in New York), заявила, что так и не установила дату выхода фильма, несмотря на то, что его съемки завершились осенью прошлого года.

Изначально предполагалась, что картина выйдет на экраны в этом году, однако Amazon, которая приобрела права на фильм за $25 млн, пришлось отказаться от этих планов. Как отмечает New York Post, это связано с обвинениями Аллена в сексуальном насилии, выдвинутыми его приемной дочерью Дилан Фэрроу. По ее словам, это произошло еще в 1992 году, когда ей было 7 лет. Сам режиссер категорически отрицает такие утверждения.

82-летний Аллен подписал контракт с Amazon на производство трех фильмов, однако теперь такие планы, скорее всего, так и не будут реализованы, пишет издание. Актеры, сыгравшие в "Дождливом дне в Нью-Йорке", в том числе Тимоти Шаламе и Ребекка Холл, ранее выразили сожаление, что согласились работать с режиссером. Они также пожертвовали свои гонорары в фонды, помогающие жертвам сексуального насилия.

В 1993 году в отношении Аллена уже проводилось расследование в связи с утверждениями о предполагаемых домогательствах к его приемной дочери. Однако никакого уголовного дела заведено не было.

Аллен За свою карьеру был удостоен множества наград, включая четыре премии "Оскар".