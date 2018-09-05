Израиль закрыл единственный пункт пропуска жителей Газы после беспорядков

Израиль в среду вновь закрыл КПП "Эрез", единственный на административной границе с сектором Газа, через который жители Газы могут проходить на израильскую территорию, как передает Арменпресс, об этом сообщила армия обороны Израиля.

В коммюнике, распространенном израильской армией, отмечается, что такая мера принята из-за беспорядков, которые произошли у этого КПП накануне. Он останется закрытым как минимум пока не будет устранен ущерб, нанесенный во время беспорядков.

Представители армии сообщили, что накануне "сотни палестинских бунтовщиков" учинили беспорядки на границе, бросали камни и повредили здание КПП.

КПП "Эрез" возобновил работу 27 августа после того, как оставался закрытым на протяжении недели.

Другой КПП на границе с сектором Газа - "Керем Шалом" - работает лишь для перевалки грузов.