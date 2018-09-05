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В крымском сафари-парке лев залез в машину к туристам

В крымском сафари-парке лев залез в машину к туристам

В Крымском сафари-парке "Тайган" лев забрался в открытую машину с туристами и начал всех облизывать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Двухлетний самец Филя, увидев владельца парка Олега Зубкова, направился к нему, а потом забрался в кабину.

Затем Филя начал облизывать ошеломленных туристов и тереться о них как кошка. Туристы не разбегались, гладили хищника и продолжали снимать происходящее на смартфоны. 

 




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