По оценке Арцвика Минасяна, экономические отношения между США и Арменией находятся на качественно новом уровне

В данный момент экономические отношения между США и Арменией на качественно новом уровне. Страны сейчас работают над соглашением о взаимной защите инвестиций, которое даст возможность привлечь новые инвестиции – не только из США, но и из других стран. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 5 сентября сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

«У нас уже есть истории успеха американских инвестиций в стране, и это дает нам надежду и уверенность, что можно ожидать конкретных инвестиций как минимум в 80% отраслей, в том числе в сфере высоких технологий, легкой промышленности и сфере услуг», - сказал министр.

Арцвик Минасян добавил, что либо до конца текущего года, либо до середины следующего у Армении будет торговое представительство в США, что даст возможность эффективнее работать как с инвесторами, так и с бизнес-сообществом.

Арцвик Минасян имеет большие ожидания от системы GSP, которая раскрывает новые возможности для сотрудничества с американской стороной.

«Я уже говорил, что предлагаются инвестиционные программы в размере около 1 млрд долларов, на нынешний момент реалистичными авляются программы в размере 240 тысяч долларов. Некоторые из них – из области хай-тек, логистики, высокпродуктивного сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, уже осуществляются. Есть предложения в области здравоохранения, образования и пр.»,- сказал он.

Как сообщаалось ранее, сегодня, 5 сентября, посольство США в Армении и московский офис коммерческой службы США совместно с армянским банком IDBank проводят однодневную конференцию, посвященную коммерческим возможностям франчайзинга.

Конференция собрала под одной крышей более 50 армянских и американских бизнесменов с целью создания новых возможностей для сотрудничества. Представители американского бизнеса получили возможность ознакомиться с особенностями бизнес-среды в Армении и представить свое видение франчайзинга здесь.