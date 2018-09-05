В Италии короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар
Короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии из-за несоблюдения им дресс-кода заведения: монарх был одет в шорты, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду радиостанция Contact.
Альберт II, занявший престол в 1993 году, отрекся от него в пользу старшего сына принца Филиппа в июле 2013-го.
Бармен просто не узнал 84-летнего Альберта II, которого сопровождала его супруга, королева-мать Паола, он был вынужден вернуться на свою яхту и надеть штаны.
- 14:50 Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах
- 14:46 Израиль закрыл единственный пункт пропуска жителей Газы после беспорядков
- 14:31 В крымском сафари-парке лев залез в машину к туристам
- 14:22 В Италии короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар
- 14:14 После СНБ, мэрию Еревана будет проверять Служба Госконтроля Армении
- 14:04 Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США
- 13:58 ГНКО «Родина-Диаспора» возвратит в госбюджет 100 млн драмов
- 13:53 ГНКО «Лусаншан» возвратит в госбюджет 210 млн драмов
- 13:40 Служба Госконтроля Армении проводит расследования в Аграрном университете Армении и в ЕГУ
- 13:37 Иранский риал подешевел до рекордных 146 тысяч за $1
- 13:35 СМИ: Toyota отзывает более полумиллиона автомобилей
- 13:26 В Армении в рамках двусторонних РТУ на военной базе ЮВО началась проверка боевой готовности
- 13:17 СКР возбудил новое дело о нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна
- 12:52 Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе «Транспортный коридор Север-Юг» государству нанесен ущерб в размере 23.5 млрд драмов: возбуждено уголовное дело
- 12:40 На разминирование границы между КНДР и Южной Кореей уйдет 200 лет
- 12:36 Опрос: большинство женщин в США категорически не устраивает работа Трампа
- 12:23 В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
- 12:20 Правительство Армении обсудит вопрос утроения единовременного пособия на второго ребенка
- 12:04 ВЭСА возвратит в госбюджет 140 млн драмов
- 11:55 Ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых
- 11:46 Давид Санасарян уверяет, что не получал никаких грантов на осуществление программ
- 11:45 Лавров назвал подход Вашингтона к Тегерану непрофессиональным и нереалистичным
- 11:33 Глава МИД Австрии призвала по-другому посмотреть на Россию
- 11:29 Пока нет полного анализа: Арцвик Минасян – о влиянии санкций против РФ на экономику Армении
- 11:17 Служба Госконтроля представила в МО Армении предложения в связи с организацией призыва
- 11:15 Белый дом назвал книгу журналиста The Washington Post о Трампе сборником лживых историй
- 11:04 Члены сборной Армении по боксу вышли в финал на студенческом первенстве мира
- 10:58 СМИ: в результате взрыва на западе Грузии один человек погиб
- 10:53 После длившегося около 5 часов поединка, Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
- 10:51 Эрдоган заявил о важности сотрудничества с РФ для урегулирования ситуации в Идлибе
- 10:40 США поощряют правительство Армении в деле по улучшению бизнес-среды
- 10:31 Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 18.5%
- 10:28 По делу 1-го марта должно быть проведено тщательное и объективное следствие: Ричард Миллс
- 10:22 Меркель признала, что переговоры по Brexit могут закончиться провалом
- 10:18 СМИ: в Японии школьники оказались заблокированы на территории пансионата из-за тайфуна
17:56, 31.08.2018
Просмотрели 1880 раз Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза
15:00, 02.09.2018
Просмотрели 1560 раз Славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир
15:16, 31.08.2018
Просмотрели 1436 раз Информация из анонимных источников не подлежит комментариям: МИД Армении – о публикации агентства «Интерфакс»
14:52, 02.09.2018
Просмотрели 1228 раз Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве — Ашот Гулян
15:05, 01.09.2018
Просмотрели 1149 раз Путин: Россия продолжит содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе