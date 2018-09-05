В Италии короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар

Короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии из-за несоблюдения им дресс-кода заведения: монарх был одет в шорты, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду радиостанция Contact.

Альберт II, занявший престол в 1993 году, отрекся от него в пользу старшего сына принца Филиппа в июле 2013-го.

Бармен просто не узнал 84-летнего Альберта II, которого сопровождала его супруга, королева-мать Паола, он был вынужден вернуться на свою яхту и надеть штаны.