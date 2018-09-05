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После СНБ, мэрию Еревана будет проверять Служба Госконтроля Армении

После СНБ, мэрию Еревана будет проверять Служба Госконтроля Армении

После СНБ, мэрию Еревана будет проверять Служба Госконтроля Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности. 

По его словам, значительное количество получаемых ими писем относится к деятельности мэрии Еревана.

 «Значительное количество получаемых нами писем относится к деятельности мэрии Еревана. Мы пока не заходили туда, поскольку в фонде «Ереван» проводит проверки СНБ Армении. После того, как они завершат свое дело, начнем работать мы, поскольку из  80 млрд драмов в бюджете Еревана 50 млрд драмов – деньги из госбюджета Армении, а мы имеем право проверять любые объекты, финансироемые из госбюджета Армении»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян. 

По его словам, по их ходатайству уже демонтировано несколько незаконных объектов, построенных в Ереване.


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