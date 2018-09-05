После СНБ, мэрию Еревана будет проверять Служба Госконтроля Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности.

По его словам, значительное количество получаемых ими писем относится к деятельности мэрии Еревана.

«Значительное количество получаемых нами писем относится к деятельности мэрии Еревана. Мы пока не заходили туда, поскольку в фонде «Ереван» проводит проверки СНБ Армении. После того, как они завершат свое дело, начнем работать мы, поскольку из 80 млрд драмов в бюджете Еревана 50 млрд драмов – деньги из госбюджета Армении, а мы имеем право проверять любые объекты, финансироемые из госбюджета Армении»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, по их ходатайству уже демонтировано несколько незаконных объектов, построенных в Ереване.