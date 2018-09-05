ГНКО «Родина-Диаспора» возвратит в госбюджет 100 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности.

По его словам, нарушения были связаны с деятельностью Министерства диаспоры Армении и Гостелерадио.

«Был случай, когда Министерство диаспоры Армении перечислило Гостелерадио 75 млн драмов, однако фильмы снимались на телеканале Հ 1, откуда нам сообщили, что фильмы снимали на свои средства. Правоохранительные органы выяснят – куда пошли эти деньги»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, ответ на этот вопрос должны дать бывший министр диаспоры и сотрудники Министерства диаспоры Армении.