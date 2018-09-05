В качестве компенсации за допущенные в 2016-2018 годах нарушения, ГНКО «Лусаншан» возвратит в госбюджет 210 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности.

По его словам, в ГНКО «Лусаншан» в последние годы менялись директоры, и Служба Госконтроля Армении пока проверила нарушения, допущенные в 2016-2018 годах. В качестве компенсации за допущенные в 2016-2018 годах нарушения, ГНКО «Лусаншан» возвратит в госбюджет 210 млн драмов. будут расследованы и другие годы, и по результатам последуют соответствующие действия.

Как сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, они действовали в указанном предприятии очень быстро, чтобы виновным не удалось замести следы.

ГНКО «Лусаншан» работало под эгидой полиции Армении и находилось в стадии расформирования: именно поэтому понадобилось провести расследование в оперативном порядке.

Ведутся расследования и в компании «Укринвест» - преемнице ГНКО «Лусаншан».

«Мы изучили 5 улиц, на 3-х из них ничего ме было сделано, однако сотрудники ДП подписали приемочные акты. Все эти нарушения были восстановлены, сами видите – сейчас разметка на улицах Еревана значительно лучше прежней»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности.

По его словам, в этой сфере нарушения происходили и после бархатной революции. Сейчас изучается работа компании «Укринвест» за июль.