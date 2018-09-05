Иранский риал подешевел до рекордных 146 тысяч за $1

Курс национальной валюты Ирана в среду пробил отметку в 146 тыс. риалов за $1, передает Арменпресс.

Согласно иранским сайтам, публикующим курсы обмена валюты, за $1 предлагается от 144 тыс. до 146,5 тыс. риалов. При этом во вторник обменные пункты валюты в Иране предлагали купить $1 за 138 тыс. риалов.

Девальвация национальной валюты началась в Иране в начале года. Этот процесс ускорился после того, как президент США Дональд Трамп весной объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В конце мая курс иранского риала составлял 65 тыс. риалов за доллар. В начале августа этот показатель превысил 120 тыс. риалов. Девальвация валюты спровоцировала рост инфляции и повышение цен на потребительские товары и топливо.