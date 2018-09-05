СМИ: Toyota отзывает более полумиллиона автомобилей

Японский автоконцерн Toyota отзывает более 500 тыс. автомобилей трех различных моделей из-за неисправности в проводке, которая может привести к возгоранию в машине. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отзыву подлежат две модификации Prius, а также кроссовер C-HR. По данным агентства Bloomberg, еще почти 200 тыс. автомобилей этих моделей будут отозваны на территории США.

По данным министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, к настоящему моменту на территории страны был зафиксирован один инцидент с задымлением из-за этой неисправности.