Служба Госконтроля Армении проводит расследования в Аграрном университете Армении и в ЕГУ

Начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян представил результаты контроля, осуществленного в Аграрном университете Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности.

По его словам, здесь годами растрачивались государственные средства.

«В самом неутешительном положении – Аграрный университет. Не буду сейчас называть цифр, скажу лишь, что было множество нарушений, при осуществлении закупов, начислении зарплат, которые давали неизвестно – кому и за что. Уже есть определенные результаты, однако не буду вдаваться в детали, сообщим по окончании расследования»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, расследование ведется и в ЕГУ. Оно было приостановлено по поводу окончания учебного года.

«Мы начали расследование в ЕГУ, однако, поскольку сотрудники находились в отпуске, оно было приостановлено. Сейчас мы уже забрали все документы и изучаем их, подробнее к этому вопросу мы перейдем по завершении работы в Аграрном университете Армении»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, они побывают во всех ВУЗах республики.