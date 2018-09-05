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Сборная Армении по дзюдо не поедет в Баку

Сборная Армении по дзюдо не поедет в Баку

Сборная Армении по дзюдо не поедет в Баку. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерство спорта и по делам молодежи Армении.

Сборная Армении по дзюдо отказалась ехать в Баку на чемпионат мира. Как сообщает Министерство спорта и по делам молодежи Армении, причиной такого решения стал отказ принимающей стороны дать официальные гарантии безопасности армянской делегации.

Мировое первенство по дзюдо пройдет в Азербайджане с 20 по 27 сентября. Единственным спортивным событием в соседней стране, в котором приняли участие армянские атлеты, стали Европейские игры, которые состоялись в 2015 году.


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