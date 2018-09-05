СКР возбудил новое дело о нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна

Новое уголовное дело возбуждено по факту бнародования видеокадров из частной жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Евгений Парфенов.

"Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело о незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ (ч. 1 ст. 137 УК РФ)", - сказал Парфенов.

По его словам, артист знает о возбуждении нового уголовного дела и признан по нему потерпевшим.

Основанием для начала нового уголовного расследования стала демонстрация 5 декабря 2017 года на одном из федеральных телеканалов видеоролика с мобильного телефона, который снимала и комментировала бывшая жена и экс-директор театра Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. На записи народный артист предстает в неприглядном виде, а сам ролик адвокат назвал "непристойным".

В настоящее время мировой суд рассматривает первое уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской, по которому она обвиняется в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ (ч. 1 ст. 137).