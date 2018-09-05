На разминирование границы между КНДР и Южной Кореей уйдет 200 лет

На полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Юг и Север Корейского полуострова, может уйти около 200 лет, приводит в среду мнение представителя армии Южной Кореи южнокорейская телерадиостанция Кей-Би-Эс, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом он отметил, что эти расчеты могут быть реализуемы лишь в том случае, если а районе демилитаризованной зоны будут работать все 11 южнокорейских инженерных батальонов.