Опрос: большинство женщин в США категорически не устраивает работа Трампа

Подавляющее большинство американских избирательниц, а точнее 66%, не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Как передает Арменпресс, об этом такие данные приводятся в совместном опросе телеканала ABC и газеты The Washington Post.

При этом 59% гражданок США, имеющих право голоса, отметили, что "категорически не одобряют" его деятельность во главе администрации. 30% женщин во время опроса высказались в его поддержку, из них 20% - "решительно одобряют" его работу. Такое исследование общественного мнение было проведено в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.