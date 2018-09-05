В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса

Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни. В вечерние часы 5-го и 8-10 сентября в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.



5-го и 6-го сентября температура воздуха повысится на 3-4 градуса, с 8-9 - понизится на столько же.

В Ереване

Днем 5-го и 6-10 сентября осадков не ожидается, температура воздуха - 33 градуса.