На заседании 6-го сентября правительство Армении обсудит вопрос утроения единовременного пособия на второго ребенка. Как передает «Арменпресс», по предлагаемому законопроекту единовременное пособие на второго ребенка станет 150.000 драмов – вместо нынешних 50.000 драмов.

Проект решения представила министр по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян. В случае принятия, закон вступит в силу с 1-го января 2019 года и будет распространяться на детей, родившихся после 1-го октября 2018 года.

Пособие на вторых детей, родившихся до этого, будет выплачиваться по решению правительства Армении N 275 от 6-го марта 2014 года, и равно 50.000 драмам.