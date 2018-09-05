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ВЭСА возвратит в госбюджет 140 млн драмов

ВЭСА возвратит в госбюджет 140 млн драмов

Начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян представил результаты контроля, осуществленного в компании Высоковольтные электрические сети Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности. 

По его словам, в компании Высоковольтные электрические сети Армении сложилась криминогенная ситуация. «В скором будущем ВЭСА возвратит в госбюджет 140 млн драмов»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, директор ГКНО «Родина-Диаспора» также выразил готовность возвратить в госбюджет 100 млн драмов. «Я называю не просто цифры: директоры сами пришли и выразили готовность возвратить в госбюджет указанные суммы»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, их задача – не просто возвратить в госбюджет указанные суммы, а провести на основании этих сведений изучения. «В самом неутешительном положении – Аграрный университет. Не буду сейчас называть цифр, скажу лишь, что было множество нарушений, при осуществлении закупов, начислении зарплат, которые давали неизвестно – кому и за что»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.


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