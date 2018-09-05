Начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян считает в корне неверным связывание его имени с фондом «Сорос». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности. Давид Санасарян уверяет, что не получал никаких грантов на осуществление программ.

«Это был процесс беспочвенного очернения, на что я отвечал улыбкой. Связывание моего имени с фондом «Сорос» - как минимум, ошибка. Я приветствую все те организации и людей, которые получали гранты и сделали свою работу. Однако я не получал никаких грантов на осуществление каких-либо программ»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, он более 10 лет боролся на улицах, за это он ничего не получал.