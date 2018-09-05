Лавров назвал подход Вашингтона к Тегерану непрофессиональным и нереалистичным

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что позиция США в отношении Ирана нереалистична, поскольку у государства с тысячелетней историей и более чем 75-миллионным населением всегда будут интересы, как и у других стран региона. Как передает Арменпресс, такое мнение он высказал в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"США, когда они занимают непримиримую позицию по отношению к Ирану, обвиняя его во всех смертных грехах и требуя, чтобы Иран вообще ушел из любой страны, кроме самого Ирана, перестал даже пытаться оказывать политическое влияние на соседей своих и другие страны этого региона. Я думаю, это такой непрофессиональный и нереалистичный подход, он не может возобладать. Как можно государство с тысячелетними традициями и 75 млн человек запереть в его границах - у него всегда будут интересы. Другое дело, что эти интересы всегда должны быть законными", - сказал он.